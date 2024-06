FUTEBOL

Brasil decepciona e só empata com a Costa Rica na estreia da Copa América

Seleção martelou, mas não conseguiu furar a retranca adversária

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de junho de 2024 às 00:15

Rodrygo foi um dos poucos destaques individuais da Seleção contra a Costa Rica Crédito: RODRIGO CAILLAUD/ESTADÃO CONTEÚDO

A corrida verde e amarela pelo 10º título da Copa América começou aquém do esperado. Diante da Costa Rica, o Brasil martelou, com direito a 19 finalizações, contra só duas do rival. Mas teve dificuldades diante de uma adversária fechadinha e não conseguiu balançar as redes. Assim, estreou apenas com um frustrante 0x0, na noite desta segunda-feira (24), no SoFi Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Com apenas um ponto somado, a equipe do técnico Dorival Júnior aparece na 2ª posição do Grupo D, empatada com a própria Costa Rica. A Colômbia lidera a chave, após ganhar do Paraguai por 2x1.

O próximo desafio da Seleção será na próxima sexta-feira (28), diante dos paraguaios. A bola rola às 22h, em Las Vegas, pela 2ª rodada da competição.

O jogo

Para a estreia na Copa América, o técnico Dorival Júnior promoveu duas mudanças na escalação em relação à equipe que empatou com os Estados Unidos, há duas semanas. Éder Militão e Guilherme Arana foram escolhidos como titulares nos lugares de Beraldo e Wendell, respectivamente.

O Brasil começou a partida controlando a posse de bola, mas tinha dificuldades de transformar o domínio em chances de gol. Muito por conta da postura da Costa Rica, que várias vezes se defendia com praticamente a equipe inteira no campo defensivo. Dessa forma, a Amarelinha ia trocando passes na tentativa de encontrar espaços para se infiltrar no ataque.

A primeira boa chance veio aos 6 minutos, quando Danilo fez ótimo lançamento para Raphinha, nas costas da defesa. O atacante invadiu a área em velocidade, mas finalizou em cima do goleiro Sequeira. Aos 11, foi a vez de Rodrygo tabelar com Paquetá e entrar na área. Mas, cercado por dois, bateu rasteiro, raspando a trave.

Aos poucos, a pressão verde e amarela foi aumentando. Aos 21, após se complicar na saída de bola, o Brasil conseguiu se livrar da marcação e saiu rápido para o ataque pelo meio. Vini Jr. recebeu e acionou Paquetá, que chutou mascado, para fora. Pouco depois, Raphinha recebeu lançamento e partiu em velocidade. Mas, no mano com Sequeira, acabou finalizando em cima do goleiro.

Depois de acumular boas chances, a Seleção chegou a balançar as redes aos 32. Após cobrança de falta de Raphinha, Rodrygo desviou e Marquinhos completou para o fundo das redes. Mas o VAR entrou em ação e anulou o lance, por impedimento. Já na reta final da etapa, Paquetá e Rodrygo também tentaram abrir o placar, mas não tiraram o zero do placar.

O segundo tempo começou com um Brasil com pouca criatividade e muita dificuldade frente a uma Costa Rica que seguia fechadinha, se defendendo com quase todos os jogadores dentro da área. Em um raro momento de perigo do rival, Lassiter cobrou falta aos 12 minutos, mas Militão afastou.

Pouco depois, Paquetá deu ótimo passe para Raphinha, que invadiu a área e tocou rasteiro no meio. Vini Jr. deu de letra para Rodrygo finalizar, mas a bola explodiu em disputa com Vargas e foi no rosto do atacante brasileiro. Aos 17, Paquetá arriscou de longe, na trave.

O time canarinho ainda ficou perto de ser beneficiado por um 'fogo amigo' costarriquenho aos 26 minutos. Savinho cruzou, Mitchell errou corte, cabeceou para trás e quase a bola entrou na própria meta, mas Sequeira fez grande defesa e impediu. O próprio Savinho teve chance pouco depois, só que chutou para fora.

O Brasil voltou a ficar no 'quase' aos 33. Paquetá fez linda jogada individual, driblou Calvo na linha de fundo e cruzou para trás. Arana chegou fuzilando, mas parou em grande defesa de Sequeira. Nos minutos finais, pressão verde e amarela. A equipe tentou com Rodrygo, Bruno Guimarães e Paquetá, mas a bola não quis entrar, e o jogo acabou mesmo no 0x0.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Costa Rica - Copa América (1ª rodada do grupo D)

Brasil: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes (Gabriel Martinelli), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha (Endrick), Rodrygo e Vini Jr (Savinho). Técnico: Dorival Júnior.

Costa Rica: Patrick Sequeira, Mitchell, Juan Vargas e Calvo; Quirós, Brenes (Bran), Galo e Lassiter (Joseph Mora); Aguilera (Gerald Taylor), Zamora (Campbell) e Ugalde (Madrigal). Técnico: Gustavo Alfaro.

Local: SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos

Cartão amarelo: Éder Militão (Brasil); Calvo e Ugalde (Costa Rica);

Público: 67.158 presentes;

Arbitragem: César Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio do México)