Willian Oliveira e Matheuzinho estão entre os meias com mais participações em gols na Série A

Jogadores do Leão dividem a liderança com Estêvão e Gustavo Scarpa

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de junho de 2024 às 05:00

William Oliveira e Matheuzinho participaram de mais da metade dos gols do Vitória na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A reação do Vitória no Campeonato Brasileiro foi barrada após a equipe vermelha e preta sair derrotada do estádio Nabi Abi Chedid por 2x1, para o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada da competição. No entanto, mesmo com o revés, dois jogadores do Leão continuam entre os meias com mais participações diretas em gols na Série A. Tanto Matheuzinho quanto Willian Oliveira lideram a estatística, empatados com mais dois atletas.

Quando se trata de vencer partidas, contribuir com gols ou assistências mostra um impacto imediato de um atleta em campo. No Vitória, a dupla que carrega as camisas 29 e 30 está sendo protagonista na pontuação conquistada pelo clube no Brasileirão. Dos nove pontos somados no torneio, Willian Oliveira e Matheuzinho tiveram participação direta em oito deles. O único jogo que trouxe pontos ao Leão em que os dois passaram em branco foi o empate sem gols com o Cuiabá, em compromisso válido pela 2ª rodada.

Willian Oliveira e Matheuzinho possuem, cada, cinco participações diretas em gols na Série A. O volante rubro negro, inclusive, se tornou o goleador da competição após marcar duas vezes sobre o Atlético-MG, na vitória por 4x2 no Barradão. Ele divide a artilharia com o atacante Everaldo, do Bahia, já que ambos balançaram as redes cinco vezes no torneio.

Vale destacar que o jogador do Leão faz sua temporada mais goleadora da carreira, com seis gols anotados em 2024. Willian Oliveira não chegou a fazer mais de três gols em nenhuma equipe desde sua estreia como profissional. Antes de chegar ao rubro-negro baiano, ele tinha apenas sete gols marcados.

Temporada de destaque

Já o camisa 30 do Vitória vive a sua melhor temporada com a camisa do Vitória e na carreira. Em 2023, no ano de conquista da Série B, Matheuzinho foi um dos pilares do time que terminou a competição com 72 pontos. Porém, o meia somou apenas dois gols e duas assistências no torneio.

Em 2024, o jogador já balançou as redes em três oportunidades, além de ter dado o último passe para companheiros em outras sete ocasiões. No Brasileirão, Matheuzinho já soma dois gols e três assistências. A última delas partiu de um cruzamento para o 5° gol de Willian Oliveira, marcado sobre o Galo.

Entre os meias do campeonato, a dupla rubro-negra ainda divide o topo da estatística com o experiente Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, e o jovem Estêvão, do Palmeiras.

Considerando todos os jogadores do Brasileirão, William Oliveira e Matheuzinho estão empatados com mais cinco atletas, sendo superados apenas pelo centroavante Pedro, do Flamengo, com oito participações diretas em gols.