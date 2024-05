PRÓXIMO ADVERSÁRIO

Red Bull Bragantino pode ter quatro desfalques contra o Bahia

Próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino terá pelo menos quatro desfalques diante do tricolor. O lateral Hurtado, os volantes Raul e Nathan Camargo, e o atacante Bruno Gonçalves estão machucados.