Relembre goleada histórica do Bahia sobre o Confiança pela Copa do Nordeste

O Esquadrão venceu a equipe sergipana por 10 a 2 na edição de 2002 do torneio

O Confiança, adversário do Bahia nesta quarta-feira (4), em jogo atrasado da 5ª rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Batistão, em Aracaju, às 19h, está marcado na história por ter sido vítima de uma das maiores goleadas da história do Tricolor de Aço. No dia 14 de abril de 2002, o Bahia aplicou um sonoro 10 a 2 na equipe sergipana, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 15ª rodada da “Lampions” daquele ano. Nonato (4x), Sérgio Alves, Mantena, Bebeto Campos, Acioly, Kena e Luís Alberto marcaram os gols do Tricolor. >