Renato Gaúcho ironiza pênalti não marcado para o Grêmio: 'Até Stevie Wonder viu'

O empate entre Corinthians e Grêmio só não teve mais gols do que reclamações na noite de segunda-feira (18). Os oito gols da partida disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, quase foram ofuscados pelas críticas sobre a arbitragem, vindo de ambos os lados. O mais contundente foi Renato Gaúcho, que citou até o cantor Stevie Wonder para ironizar as decisões da equipe de árbitros.



"O Brasil todo viu essa vergonha de hoje. Queria perguntar ao árbitro de vídeo o que ele aprendeu sobre as regras. Só ele viu que não foi pênalti. Até o Stevie Wonder 'viu' que foi pênalti. Para quem não conhece o Stevie Wonder, ele é cego, viu? Até ele poderia dar esse pênalti", disse o treinador gremista, em entrevista coletiva.