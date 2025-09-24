Acesse sua conta
Renato Gaúcho pede demissão após eliminação do Flu: 'Vou sair para descansar a cabeça'

Treinador disse que vai "deixar alguns gênios da internet continuarem falando sobre futebol"

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07:59

Renato Gaúcho
Renato Gaúcho Crédito: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Renato Gaúcho não é mais técnico do Fluminense. A decisão foi comunicada pelo próprio treinador na entrevista coletiva depois do empate por 1 a 1 contra o Lanús, no Maracanã, resultado que eliminou os tricolores nas quartas de final da Sul-Americana.

O anúncio veio apenas ao final da coletiva, após Renato responder a várias perguntas sobre a partida. "Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão ao presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas e quero ver as respostas que ele vai dar", declarou. O técnico também disse que procurou sempre fazer o melhor para o clube e ironizou críticas recebidas: "Vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando sobre futebol".

Essa foi a sétima passagem de Renato pelo comando do Flu, iniciada em abril. O treinador levou o time até a semifinal do Mundial e agora deixa o cargo junto com os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Por volta de 1h10, o clube confirmou oficialmente a saída.

Na partida contra o Lanús, o Tricolor chegou a sonhar com a classificação quando Canobbio abriu o placar, mas perdeu chances e sofreu o gol de Aquino, que garantiu os argentinos na semifinal. Renato foi vaiado por parte da torcida e ainda viu Cano acertar a trave no minuto final, antes da eliminação ser consumada. Marcão, da comissão permanente, assumirá o time interinamente.

