Fotos: festa de filho de Barboza, do Botafogo, reúne rivais do Vasco e Flamengo

Victorio completou quatro anos

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:35

Festa do filho de Barboza, do Botafogo, reuniu boleiros Crédito: Reproduçao

Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, comemorou esta semana o aniversário de quatro anos de seu filho Victorio com uma festa que chamou atenção nas redes sociais. Entre os convidados estavam atletas estrangeiros que atuam no futebol brasileiro, incluindo Pablo Vegetti, do Vasco, e Rossi, do Flamengo, além de companheiros de clube, como Mateo Ponte e Álvaro Montoro.

A festa teve como tema a seleção brasileira, e Victorio, nascido na Argentina, vestiu a camisa canarinha durante a comemoração. As fotos publicadas por Alexander e sua esposa, Tamara Gaeta, mostraram ainda um totem em tamanho real de Neymar, reforçando a paixão pelo futebol.

O encontro descontraído de jogadores de clubes rivais destacou a amizade entre os atletas estrangeiros fora de campo, ganhando repercussão entre torcedores e nas redes sociais.