Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fotos: festa de filho de Barboza, do Botafogo, reúne rivais do Vasco e Flamengo

Victorio completou quatro anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:35

Festa do filho de Barboza, do Botafogo, reuniu boleiros
Festa do filho de Barboza, do Botafogo, reuniu boleiros Crédito: Reproduçao

Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, comemorou esta semana o aniversário de quatro anos de seu filho Victorio com uma festa que chamou atenção nas redes sociais. Entre os convidados estavam atletas estrangeiros que atuam no futebol brasileiro, incluindo Pablo Vegetti, do Vasco, e Rossi, do Flamengo, além de companheiros de clube, como Mateo Ponte e Álvaro Montoro.

A festa teve como tema a seleção brasileira, e Victorio, nascido na Argentina, vestiu a camisa canarinha durante a comemoração. As fotos publicadas por Alexander e sua esposa, Tamara Gaeta, mostraram ainda um totem em tamanho real de Neymar, reforçando a paixão pelo futebol.

Festa de 4 anos do filho de Barboza, do Botafogo

Festa de quatro anos do filho de Alexander Barboza, do Botafogo por Reprodução
Festa de quatro anos do filho de Alexander Barboza, do Botafogo por Reprodução
Festa de quatro anos do filho de Alexander Barboza, do Botafogo por Reprodução
Festa de quatro anos do filho de Alexander Barboza, do Botafogo por Reprodução
Festa de quatro anos do filho de Alexander Barboza, do Botafogo por Reprodução
Festa do filho de Barboza, do Botafogo, reuniu boleiros por Reproduçao
1 de 6
Festa de quatro anos do filho de Alexander Barboza, do Botafogo por Reprodução

O encontro descontraído de jogadores de clubes rivais destacou a amizade entre os atletas estrangeiros fora de campo, ganhando repercussão entre torcedores e nas redes sociais.

Recentemente, outro filho de Alexander, Lizandro, celebrou sete anos com uma festa no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo. O evento contou com vestiário personalizado e presença de atletas alvinegros, como Savarino, Álvaro Montoro e Mateo Ponte, além de Pablo Vegetti, que novamente marcou presença.

Mais recentes

Imagem - Renato Gaúcho pede demissão após eliminação do Flu: 'Vou sair para descansar a cabeça'

Renato Gaúcho pede demissão após eliminação do Flu: 'Vou sair para descansar a cabeça'
Imagem - Bahia busca encerrar jejum em duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

Bahia busca encerrar jejum em duelo contra o Vasco pelo Brasileirão
Imagem - Novo técnico do Vitória, Jair Ventura é especialista em salvar equipes do rebaixamento

Novo técnico do Vitória, Jair Ventura é especialista em salvar equipes do rebaixamento

MAIS LIDAS

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
01

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia
02

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

Imagem - Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia
03

Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
04

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas