COPA DO BRASIL

Retrô x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo, válido pelo jogo de ida, será disputado na Arena Pernambuco

Retrô e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo, válido pelo jogo de ida, será disputado na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O Retrô tenta manter o embalo após vitória recente na Série C, enquanto o Fortaleza busca encerrar uma sequência negativa. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações.>