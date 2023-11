Revelação do surfe bate Mineirinho nas águas de Stella Maris

O terceiro dia de competições do Shell Dream Tour Salvador diminuiu pela metade o número de participantes da disputa masculina. 32 atletas entraram nas águas de Stella Maris durante esta quinta-feira (16), e os confrontos decidiram os surfistas classificados para as oitavas de final da etapa soteropolitana. Um dos destaques do dia foi a disputa entre o jovem Gabriel Klaussner, de apenas 18 anos, contra Adriano de Souza, o Mineirinho, campeão mundial de surfe em 2015. Natural de Ubatuba (SP), o garoto levou a melhor diante do experiente surfista e avançou para a próxima fase da competição.

Além de Gabriel, outro nome que chamou a atenção no terceiro dia de disputas foi Weslley Dantas. Atual líder do ranking, foi dele a maior somatória do dia: 13.94. “Estou muito feliz com o que consegui fazer na bateria, já que estava um pouco nervoso porque o mar está pequeno e com vento, mas consegui soltar a minha prancha e mostrar um bom surfe”, comentou Weslley.