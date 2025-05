CAMPEONATO ARGENTINO

River Plate x Platense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo acontece no estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires

River Plate e Platense se enfrentam nesta terça-feira (20), às 20h30 (de Brasília), no estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, pelas quartas de final do Campeonato Argentino. A partida é decisiva: quem vencer avança às semifinais do torneio.>