ROLÊ ALEATÓRIO

Ronaldinho Gaúcho comparece à COP29 da ONU

O bruxo foi convidado pelo governo do Azerbaijão

Seguindo a tradição de rolês aleatórios, Ronaldinho Gaúcho compareceu à COP29, a conferência anual da Organização das Nações Unidas (ONU) para tratar de questões climáticas. Convidado pelo próprio governo do Azerbaijão, país sede do evento, o bruxo apareceu de boina e óculos escuros na conferência.

Nas redes sociais, Ronaldinho publicou uma foto em frente a um painel da COP29, em Baku, capital do Azerbaijão. O ex-jogador foi com o empresário Adnan Ahmadzada, ex vice-presidente da companhia estatal de petróleo do Azerbaijão.