F1

Russell suporta pressão de Hamilton e vence o GP da Bélgica de Fórmula 1; Verstappen é o 5º

Com uma estratégia diferente das demais equipes e com apenas uma parada nos boxes, o inglês George Russell conquistou o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, neste domingo, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps, ao suportar a pressão do compatriota Lewis Hamilton, em dia de dobradinha da Mercedes