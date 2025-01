DUELOS HISTÓRICOS

Saiba quais confrontos podem acontecer nos playoffs e oitavas da Champions League

Manchester City contra Real Madrid ou Bayern de Munique e muitos outros jogos gigantes podem acontecer na nova Champions

A tão emocionante fase de liga da Champions League chegou ao fim, e os confrontos agora seguem para os playoffs e oitavas de final. Dependendo do sorteio realizado na próxima sexta-feira (31), os jogos da primeira fase de mata-mata podem se organizar de maneiras diferentes, resultando em confrontos históricos. >

Com o Manchester City de Guardiola em crise enfrentando o gigante da Champions Real Madrid ou o assustador Bayern de Munique, as próximas fases prometem muito mesmo fora dos oito já classificados. Contrariando expectativas, times fortes no torneio ficaram para os playoffs, se classificando entre a nona e a vigésima quarta posição. >