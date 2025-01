PRECISANDO DE REFORÇO?

Saiba quais são os jogadores livres no mercado para 2025

De Marcelo a David Luiz, conheça os nomes sem clube na virada do ano

Marina Branco

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 10:52

David Luiz afirmou que ficou sabendo da saída do clube através das redes sociais Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Na virada do ano, todo time sonha com os reforços que poderiam mudar os rumos da próxima temporada, trazer títulos e se tornar os mais novos ídolos do clube. Muitos desses reforços vêm por transferências, mas tantos outros começaram 2025 livres no mercado, sem um clube definido até então.

Com o final de seus contratos, diversos jogadores do futebol brasileiro estão abertos para fechar com novos times, podendo começar a nova temporada já em uma nova casa.

É o caso, por exemplo, de Fernandinho, volante de 39 anos que deixou o Athletico em 2024 sem propostas para renovação. O atleta já defendeu o Manchester City, e estava no Furacão desde 2022, período no qual jogou 117 partidas, fez 13 gols e deu 15 assistências.

Marcelo, aos 36 anos, também deixou o Fluminense, com rescisão no dia 2 de dezembro, ainda que sua saída já tivesse sido anunciada em novembro. A situação jurídica protelou a saída oficial do lateral, envolvendo questões contratuais como as porcentagens sobre vendas de produtos do jogador.

O futuro de Marcelo ainda é incerto. Um dos possíveis caminhos para ele seria o Nacional, do Uruguai, que já demonstrou interesse no lateral em uma fala de Flavio Perchman, vice-presidente do clube.

Marcelo pelo Fluminense Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC

Junto a Marcelo, sai também do Fluminense o volante e zagueiro Felipe Melo, apesar de ter recebido uma proposta do clube para se manter no tricolor. No entanto, a oferta não era para jogar pelo clube, mas sim para um cargo de auxiliador na transição dos jovens da base para o profissional.

O jogador de 41 anos não se interessou pela proposta, e decidiu deixar o time, após conquistar quatro títulos, incluindo Libertadores. Felipe Melo queria ficar até disputar o Mundial de Clubes, mas o plano foi descartado. Atualmente, não se sabe qual o próximo passo da carreira do atleta, que está envolvido com a compra da SAF do Americano.

Do Flamengo, saiu o zagueiro David Luiz, com contrato encerrado no final do ano de 2024 e saída comunicada em 22 de dezembro. O anúncio foi, no mínimo, peculiar, já que o próprio jogador afirmou que descobriu sua saída pelo Instagram, não tendo sido comunicado pelo clube.

Em uma coletiva posterior, o diretor de futebol do clube José Boto desmentiu a fala de David Luiz. Ainda assim, o jogador não teve uma despedida, já que seu último jogo foi em 8 de dezembro, no Maracanã, no mesmo dia em que Gabigol deixou o clube repleto de homenagens.

Para David Luiz, vieram propostas do Vasco, mas que não devem ir para frente com base em pronunciamentos do próprio jogador, que afirmou ser difícil se imaginar no Vasco após tudo que já viveu com o Flamengo.

David Luiz comemorando o título da Copa do Brasil Crédito: Divulgação I Gilvan de Souza/Flamengo

No final do ano, em 30 de dezembro, Diego Costa, aos 36 anos, também deixou o Grêmio, em uma saída coletiva de cinco jogadores. Artilheiro do Gauchão com seis gols, o atacante teve uma lesão na coxa esquerda, o deixando com apenas 26 jogos, oito gols e cinco assistências. O Nacional, do Uruguai, também demonstrou interesse no ex-Atlético de Madrid.

O atacante Vargas deixou o Atlético-MG, com saída oficializada em 17 de dezembro após cinco anos de contrato. A ida de Vargas já era esperada desde o ano passado, em que ele foi incluído na apresentação de atletas que seriam dispensados pelo clube.

O Cuiabá, por sua vez, perdeu seu goleiro, Walter, que aos 37 anos comunicou sua saída ainda durante o Brasileirão, quando o rebaixamento do clube para a Série B despontou. Anteriormente, ele já havia jogado pelo Corinthians, mas defende o Cuiabá desde 2021, período no qual conquistou três permanências na Série A.

Walter Cuiabá Crédito: Divulgação I Ascom Dourado

Em ano de Botafogo, quem sai do clube é Marçal, lateral-esquerdo que chegou como uma das mudanças da SAF há dois anos. Titular absoluto, ele passou a aparecer menos em 2024, quando Cuiabano e Alex Telles ganharam protagonismo.

Na reta final, já era raro nos jogos, aparecendo até mesmo fora de sua posição, como zagueiro, contra o São Paulo. Ele jogou 90 jogos ao longo dos três anos que passou no alvinegro, marcando três gols e dando nove assistências. Atualmente, um dos clubes que miram o jogador é o Fluminense.

Uma dúvida fica por conta do lateral-esquerdo Renê, que teve seu contrato com o Inter expirado na véspera de ano novo. Nos planos de alguns clubes da Série A, não se sabe qual o futuro do jogador, que pode inclusive continuar no clube, ainda que seja improvável.

Aos 32 anos, ele entrou no lugar do titular Bernabei contra o Vasco, pela 34ª rodada do Brasileirão, e agradou o clube. As conversas sobre a permanência, então, se movimentaram mais, mas não chegaram a uma solução.

Também não se sabe sobre o futuro de Nikão, meia de 32 anos emprestado ao Athletico pelo São Paulo até o final de 2024. O contrato do meia já foi encerrado com o clube paulista, o deixando livre. O Athletico chegou a procurar o empresário de Nikão, mas nada foi definido.

Outros jogadores sem clube