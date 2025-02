FIQUE DE OLHO

Saiba quando vai começar a nova temporada da F1, datas das corridas e onde assistir

O campeonato promete contar com 24 corridas, seguindo o recorde já estabelecido na temporada passada

Com o multicampeão Lewis Hamilton estreando na Ferrari, a temporada 2025 da Fórmula 1 está chegando ao seu início. O campeonato promete contar com 24 corridas, seguindo o recorde já estabelecido na temporada passada. As corridas também foram realocadas regionalmente e a F1 só visitará o Bahrein e a Arábia Saudita após passar pela Austrália, China e Japão. Confira abaixo quando a competição começa, quais as datas das corridas e onde assistir:>