PESO NO BOLSO

Saiba quanto custa acompanhar a final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG na Argentina

Pacotes ofertados incluem voo, ingresso e alimentação durante a partida

Com Atlético-MG e Botafogo na final da Copa Libertadores, a Conmebol iniciou a venda de ingressos para o duelo decisivo. A partida será disputada no dia 30 de novembro, no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, em Buenos Aires. Quem estiver pretendendo acompanhar a decisão na Argentina precisa preparar o bolso.