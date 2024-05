Saiba quanto o Bahia receberá pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil

Como a Copa do Brasil premia os clubes a cada fase disputada, com o valor que receberá pelas oitavas de final, o Bahia alcança o total de R$ 8,91 milhões. Se chegar até as quartas, o clube embolsará mais R$ 4,51 milhões. O adversário do Bahia nas oitavas será definido em sorteio.