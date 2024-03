PREJUÍZO

Saiba quanto o Vitória deixará de receber com a eliminação no Nordestão

Leão foi eliminado de forma precoce na fase de grupos do torneio regional

Publicado em 28 de março de 2024 às 00:08

Vitória venceu o Treze no Barradão, mas ficou fora das quartas de final do Nordestão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Além da perda esportiva, a eliminação de forma precoce na primeira fase da Copa do Nordeste representa um prejuízo financeiro para o Vitória. Sem conseguir avançar para o mata-mata, o Leão deixará de receber uma cota de R$ 525 mil.

O valor é a premiação que a CBF paga para todos os oito clubes classificados às quartas de final. Os valores aumentam de forma progressiva à medida que a competição avança. Os semifinalistas embolsam R$ 735 mil, o vice-campeão recebe R$ 1,36 milhão e o grande campeão ficará com R$ 2,10 milhões.

Em recuperação financeira após passar cinco anos longe da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Vitória não esconde que a Copa do Nordeste se apresenta com um alívio para as finanças do clube. Pela participação na primeira fase, o clube baiano recebeu uma cota de R$ 2,52 milhões.

A eliminação também derruba a expectativa do clube projetada no orçamento que foi aprovado para a temporada 2024. A ideia da diretoria era de chegar à final da competição. A gestão também espera arrecadar R$ 21.8 milhões ao longo do ano.