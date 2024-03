NORDESTÃO

Veja os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste

A primeira fase da Copa do Nordeste chegou ao fim e os confrontos das quartas de final estão definidos. A partir de agora, apenas oito clubes seguem vivos na busca pelo título. Entre eles, o Bahia foi o único que chegou na última rodada já garantido no mata-mata.

Líder do grupo B, o Esquadrão enfrentará o Náutico, que terminou na quarta colocação. A partida em jogo único será disputada na Fonte Nova, no dia 10 ou 11 de abril. Por ter feito melhor campanha, o clube baiano tem a vantagem de decidir em casa.

Ainda no grupo B, o Fortaleza terminou em segundo lugar e enfrentará Altos, terceiro colocado. Assim como o Bahia, o Fortaleza tem a vantagem de jogar em casa nas quartas.

No grupo A, o Vitória foi a grande decepção. O Leão chegou a à última rodada precisando pontuar e torcer contra os adversários. O rubro-negro bateu o Treze por 3x0, no Barradão, mas o triunfo do Ceará sobre o Itabaiana impediu a classificação e a equipe ficou pelo caminho.