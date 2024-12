ALEKSEI BUGAYEV

Saiba quem era o ex-zagueiro da seleção russa morto na guerra na Ucrânia

O ex-defensor da seleção da Rússia se alistou para participar da guerra após ser preso em setembro deste ano por diferentes denúncias de tráfico de drogas

O ex-zagueiro da seleção da Rússia Aleksei Bugayev foi morto neste domingo (29) na guerra na Ucrânia. A história do jogador conta com participações em torneios internacionais representando a seleção russa e diferentes denúncias de tráfico de drogas que o levaram à guerra. A morte foi confirmada pelo pai do ex-atleta à TASS, agência estatal de notícias russa.