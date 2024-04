EM PIATÃ

Salvador recebe 1ª etapa da temporada 2024 da Triton World Series

Com formato tradicional de triathlon, prova acontece neste domingo (14); atletas revelam expectativas

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 14:47

Etapa baiana da Triton World Series acontece neste domingo (14) Crédito: João da Franca/Divulgação

A cidade de Salvador se prepara para receber a primeira etapa da temporada 2024 da Triton World Series, circuito global de triatlo, com etapas no Brasil, Estados Unidos e Europa. A prova será disputada neste domingo (14), e vale como classificatória para a final mundial, que será realizada em 2025. São três opções de distâncias (Short, Middle e Long), todas com largada na Praia de Placaford, em Piatã.

No Short, as distâncias da natação, ciclismo e corrida são de 450 metros, 22,5 quilômetros e 5,25 quilômetros, respectivamente. No Middle, os atletas enfrentarão percursos de 900 metros, 45 quilômetros e 10,5 quilômetros. Já no Long, a prova terá 1.800 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida.

Além disso, os atletas puderam escolher, durante as inscrições, como gostariam de competir. Na solo, as provas são feitas individualmente, por distância e faixa etária. O revezamento será composto por dois ou três atletas na distância Middle. Havia ainda a opção no formato Mix&Match, que permite ao atleta realizar uma combinação de distâncias em cada modalidade. Este último formato é uma categoria participativa e, por isso, não possui premiação.

Para o soteropolitano Deivide Souza, competir em sua terra natal traz emoções únicas. "É uma mistura de entusiasmo, determinação e energia contagiantes, principalmente por competir na minha terrinha e junto de pessoas queridas. É uma chance não apenas de competir, mas também de se conectar com outros entusiastas do triathlon e compartilhar experiências. Tenho certeza de que este evento irá proporcionar um ambiente de parceria e apoio mútuo entre os participantes", afirmou.

"É uma prova que exige resistência, velocidade, técnica e estratégia, e é isso que o evento irá trazer para todos os atletas", completou o médico especializado em medicina do esporte.

Campeã mundial do Ironman F35-39, a baiana Ana Augusta também celebrou a chegada da competição em terras baianas. "Minhas expectativas são desfrutar de toda energia diferenciada que Salvador tem, motivada por estar com muitos atletas queridos. E, se possível, aplicar na prova o que venho fazendo nos treinos com muita força física e leveza na alma em cada braçada, pedalada e passada na Bahia de todos os Santos", falou.

A retirada de kit acontecerá na sexta (12) e no sábado (13) na Casa Esportiva, na Pituba. No dia do evento, a partir das 4h10, os atletas já terão acesso à área de transição. As largadas partem todas da Arena Triton, nos seguintes horários:

5h45: largada PCD



6h: largada Masculino Short

6h01: largada Feminino Short

6h03: largada Masculino Middle

6h04: largada Feminino Middle

6h06: largada Masculino Long

6h07: largada Feminino Long