QUINZENALMENTE

Salvador tem aulas de canoagem gratuitas para pessoas surdas e com deficiência auditiva

As atividades que ocorrem no clube Kaiaulu Va’a contam com 15 profissionais capacitados em libras e em técnicas de resgate e salvamento

Da Redação

Publicado em 27 de maio de 2024 às 21:01

Projeto Sinais oferece aulas de canoagem no clube Kaiaulu Va’a para pessoas surdas, deficientes auditivos e implantados cocleares Crédito: Divulgação

O Projeto Sinais oferece aulas de canoagem no clube Kaiaulu Va’a para pessoas surdas, deficientes auditivos e implantados cocleares de maneira gratuita quinzenalmente na Praia da Preguiça, no Centro. Para participar, basta fazer a inscrição no local com documento de identificação ou através do WhatsApp do projeto. O calendário de atividades pode ser acessado no Instagram do projeto e de seus parceiros.

As aulas são feitas de maneira adaptada e inclusiva. Lorena Lago, gestora da Kaiaulu Va’a, destaca que uma das mudanças foi o comando sonoro de troca de lado da remada, chamado “hip” feito na proa da canoa. Agora é feito por um comando visual, com sinal de troca feito na popa da própria canoa.

“Capacitamos e certificamos a equipe com curso básico de libras, com professor surdo, pela Central de Libras da Prefeitura de Salvador em parceria com a Diretoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, temos acompanhamento de intérprete de libras da Rua Sinalizada e Dê um Sinal e adequamos a orientação de instrução e metodologia de aula para atender as pessoas surdas e com deficiência auditiva para promover uma experiência única e inesquecível na canoa havaiana”, pontua.