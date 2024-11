CAMPEONATO FRANCÊS

Sampaoli é contratado pelo clube francês Rennes

Técnico estava sem trabalhar desde que foi demitido pelo Flamengo em 2023

Jorge Sampaoli, ex-técnico do Flamengo, assinou contrato com o clube francês Rennes, e volta à ativa após mais de um ano sem trabalhar, desde que foi demitido do clube rubro-negro em setembro do ano passado. Anteriormente, ele já havia comandado Santos e Atlético-MG.