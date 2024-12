LUTO

Santos presta homenagem após morte de Ney Latorraca, torcedor ilustre do clube

Ator morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos

O Santos lamentou a morte do ator Ney Latorraca nesta quinta-feira e emitiu uma nota de pesar. Ele faleceu após o agravamento do quadro de câncer de próstata. O ator estava internado na Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro.