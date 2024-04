ESPORTE

São Félix recebe primeira etapa do Campeonato Baiano de Canoagem neste domingo (21)

As águas do Rio Paraguaçu serão o palco das primeiras remadas do circuito

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de abril de 2024 às 19:13

A 1ª etapa do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem vai acontecer na cidade de São Félix Crédito: Reprodução

A 1ª etapa do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem vai acontecer na cidade de São Félix neste domingo (21), a partir das 9h30. As águas do Rio Paraguaçu serão o palco das primeiras remadas do circuito que vai seguir até o final do ano com sete etapas pelos principais rios do estado.

Em São Félix, o evento vai reunir mais de 120 atletas das cidades de Itacaré, Maraú, Ubatã, Camamu e Ubaitaba. A competição é promovida pela Federação Baiana de Canoagem, com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, das prefeituras locais, das entidades esportivas de cada cidade e da Confederação Brasileira de Canoagem.

Circuito

Neste ano, quando acontece mais uma edição da Olimpíada, o circuito baiano da modalidade, que tem a Bahia como principal celeiro, ganha ainda mais força e visibilidade. As etapas serão realizadas em São Félix, em abril; Camamu, em maio; Itajuípe, em junho; Ubaitaba, em julho; Itacaré, em setembro; Ubatã, em outubro; e Maraú, em novembro.