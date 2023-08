São Paulo, Palmeiras e Flu têm convocados pela Colômbia; veja

James Rodríguez, do São Paulo, foi convocado pela Colômbia. Crédito: Rubens Chiri/SPFC

O técnico Néstor Lorenzo divulgou, nesta quinta-feira (31), a lista de convocados da seleção colombiana para a Data Fifa de setembro, com três jogadores que atuam no futebol brasileiro: James Rodríguez, do São Paulo, Richard Ríos, do Palmeiras, e Jhon Arias, do Fluminense.



Ainda se adaptando ao São Paulo e sem jogar uma partida inteira desde que foi contratado após deixar o Olympiakos, James pode desfalcar o time são-paulino na retomada do calendário nacional.

A Colômbia enfrenta a Venezuela, dia 7, e o Chile, dia 12, nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os campeonatos de clubes vão parar durante a Data Fifa, mas o São Paulo abre a 23ª rodada doo Brasileirão no dia 13, em duelo com o Internacional, apenas um dia depois do embate entre colombianos e chilenos. O foco do São Paulo nessa semana, contudo, será o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, dia 17.

Já Richard Ríos, convocado pela primeira vez, e Jhon Arias têm menos chances de desfalcar seus clubes pois terão mais tempo para descansar a pós os jogos com a Colômbia. O Palmeiras, de Ríos, volta da Data Fifa recebendo o Goiás no Allianz Parque, dia 15, e o Fluminense, de Arias, faz clássico com o Vasco no dia 16. O time palmeirense também cederá Raphael Veiga à seleção brasileira, treinada por Fernando Diniz em paralelo à equipe tricolor. Diniz chamou André e Nino como representantes de seu próprio time.