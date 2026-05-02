BRASILEIRÃO

São Paulo x Bahia: veja onde assistir, desfalques, prováveis escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (3), às 16h, no Estádio Cícero Marques, em Bragança Paulista (SP)

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de maio de 2026 às 16:00

São Paulo 2x0 Bahia - 30ª rodada Série A 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo (3), às 16h, no Estádio Cícero Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O Tricolor baiano é o 6º colocado, com 22 pontos, e tenta encerrar a sequência de três jogos sem vencer, enquanto o time paulista ocupa a 4ª posição e busca se consolidar no G-4. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir São Paulo x Bahia ao vivo

A partida entre São Paulo e Bahia terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Bahia na Série A 1 de 12

São Paulo

O São Paulo chega embalado após vitória por 1x0 sobre o Mirassol pelo Brasileirão e ocupa a 4ª colocação, brigando diretamente por vaga na Libertadores. No meio de semana, a equipe também vem de empate sem gols com o Millonarios pela Sul-Americana, em jogo no qual poupou alguns titulares.

Para o confronto, o técnico Roger Machado contará com retornos importantes, como Lucas Moura, Rafael, Lucas Ramon, Enzo Díaz, Luciano, Calleri e Artur. Por outro lado, seguem fora Rafael Tolói, Marcos Antônio e Pablo Maia, todos no departamento médico.

Bahia

O Bahia vive seu pior momento na temporada: a equipe acumula três partidas sem vencer (duas derrotas e um empate) e perdeu quatro dos últimos sete jogos. No Brasileirão, o time aparece na 6ª colocação, com 22 pontos, dois a menos que o próprio São Paulo, e vem de empate em 2x2 contra o Santos

Apesar da fase recente, o desempenho fora de casa é um trunfo: o Tricolor tem 66,6% de aproveitamento como visitante, com quatro vitórias e duas derrotas, dividindo o posto de melhor visitante da competição. Para o duelo, David Duarte retorna após suspensão, enquanto Ronaldo e Ruan Pablo seguem como desfalques.

Prováveis escalações de São Paulo x Bahia

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Rafael Tolói e Wendell; Bobadilla, Danielzinho; Artur, Luciano e Cauly; Calleri. Técnico: Roger Machado

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Ficha do Jogo

Jogo: São Paulo x Bahia

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 14ª rodada

Data: Domingo, 3 de maio de 2026

Horário: 16h

Local: Estádio Cícero Marques, Bragança Paulista - SP

Onde assistir: Globo e Premiere

Arbitragem