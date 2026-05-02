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São Paulo x Bahia: veja onde assistir, desfalques, prováveis escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (3), às 16h, no Estádio Cícero Marques, em Bragança Paulista (SP)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de maio de 2026 às 16:00

São Paulo 2x0 Bahia - 30ª rodada Série A 2025
São Paulo 2x0 Bahia - 30ª rodada Série A 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo (3), às 16h, no Estádio Cícero Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O Tricolor baiano é o 6º colocado, com 22 pontos, e tenta encerrar a sequência de três jogos sem vencer, enquanto o time paulista ocupa a 4ª posição e busca se consolidar no G-4. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir São Paulo x Bahia ao vivo

A partida entre São Paulo e Bahia terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
1 de 12
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

São Paulo

O São Paulo chega embalado após vitória por 1x0 sobre o Mirassol pelo Brasileirão e ocupa a 4ª colocação, brigando diretamente por vaga na Libertadores. No meio de semana, a equipe também vem de empate sem gols com o Millonarios pela Sul-Americana, em jogo no qual poupou alguns titulares.

Para o confronto, o técnico Roger Machado contará com retornos importantes, como Lucas Moura, Rafael, Lucas Ramon, Enzo Díaz, Luciano, Calleri e Artur. Por outro lado, seguem fora Rafael Tolói, Marcos Antônio e Pablo Maia, todos no departamento médico.

Bahia

O Bahia vive seu pior momento na temporada: a equipe acumula três partidas sem vencer (duas derrotas e um empate) e perdeu quatro dos últimos sete jogos. No Brasileirão, o time aparece na 6ª colocação, com 22 pontos, dois a menos que o próprio São Paulo, e vem de empate em 2x2 contra o Santos

Apesar da fase recente, o desempenho fora de casa é um trunfo: o Tricolor tem 66,6% de aproveitamento como visitante, com quatro vitórias e duas derrotas, dividindo o posto de melhor visitante da competição. Para o duelo, David Duarte retorna após suspensão, enquanto Ronaldo e Ruan Pablo seguem como desfalques.

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Prováveis escalações de São Paulo x Bahia

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Rafael Tolói e Wendell; Bobadilla, Danielzinho; Artur, Luciano e Cauly; Calleri. Técnico: Roger Machado

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Ficha do Jogo

  • Jogo: São Paulo x Bahia
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 14ª rodada
  • Data: Domingo, 3 de maio de 2026
  • Horário: 16h 
  • Local: Estádio Cícero Marques, Bragança Paulista - SP
  • Onde assistir: Globo e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
  • VAR: Rodrigo Alonso Ferreira (SC)

Tags:

Bahia são Paulo Campeonato Brasileiro

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