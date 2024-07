PARIS

Seleção brasileira de basquete divulga lista de convocados para disputa das Olimpíadas

A lista é do técnico Aleksandar Petrovic, que voltou a comandar a seleção brasileira após a saída de Gustavo De Conti

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) realizou a divulgação da convocação dos jogadores para as Olimpíadas de Paris em 2024. A lista de atletas conta com diversos jogadores promissores, como Guilherme Santos, que atua pela equipe do Golden State Warriors, dos Estados Unidos. A lista foi convocada pelo técnico Aleksandar Petrovic, que voltou a comandar a seleção brasileira após a saída de Gustavo De Conti.