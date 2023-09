Sem a piscina de ondas de Kelly Slater, WSL anuncia calendário de 2024

O brasileiro Filipe Toledo, o Filipinho, ainda celebra o bicampeonato mundial de surfe conquistado no começo do mês, mas já ficou sabendo onde competirá por mais um título em 2024. Nesta quarta-feira (20), em Los Angeles, na Califórnia, foi definido o calendário da próxima edição do Circuito Mundial, com mudanças de etapas e com pausa para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris.



Por causa da disputa da Olimpíada, o calendário veio com modificações e uma etapa a menos - foi reduzido de 10 para 9 classificatórias, além da final. Após sete anos, Fiji volta à disputa, enquanto as etapas de Surf Ranch (a piscina de ondas de Kelly Slater) e Jeffreys Bay estão fora. Saquarema, no Rio, está confirmada e será antes da pausa para Paris-2024.