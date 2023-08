Sem disputar a Série B, Pedro Bicalho deixa o Vitória para jogar na Europa

Muitos torcedores rubro-negros sequer reconhecem o jogador da foto acima. Não à toa. Pedro Bicalho deixou a Toca do Leão sem nunca ter vestido a camisa do Vitória na Série B do Brasileiro. Fora dos planos do clube baiano, o volante de 22 anos se transferiu para o futebol europeu.



Ele vai voltar a jogar em Portugal, país onde estava no ano passado, antes de retornar ao Brasil e assinar com o Vitória através de empréstimo do Palmeiras, clube ao qual pertence. Na temporada passada, Pedro Bicalho jogou pelo Santa Clara. Agora, ele vai defender o Alverca.