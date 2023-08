Sem espaço, atacante Arthur Sales acerta a saída do Bahia

Arthur Sales perdeu espaço no elenco e está de saída do Bahia. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Contratado como uma aposta no primeiro semestre, o atacante Arthur Sales acertou a saída do Bahia. O jogador de 21 anos não vem recebendo oportunidades com o técnico Renato Paiva e vai seguir a carreira em outro clube. A informação foi divulgada pelo site Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO.



Formado na base do Vasco, Arthur Sales foi comprado pelo Grupo City e repassado ao Lommel, da Bélgica, clube com o qual tem contrato. Ele passou também pelo Paços de Ferreira, de Portugal, antes de chegar ao Esquadrão, em março.

Apesar de ter características de jogar pelos lados, Arthur viveu o melhor momento no Bahia fazendo o papel de centroavante. Ele disputou 14 jogos e marcou quatro gols pelo tricolor. O último tento foi no empate por 2x2 com o Cruzeiro.

A última vez que o atacante esteve em campo foi na derrota para o Fluminense, por 2x1, no Maracanã, no dia 24 de junho. Com a contratação de Rafael Ratão e o retorno de Jacaré, Arthur não ficou nem no banco de reservas contra o São Paulo.