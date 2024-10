Sem Everton Ribeiro, Bahia tem disputa por vaga no meio-campo contra o Flamengo; veja as opções

QUEM SERÁ O ESCOLHIDO?

O Bahia vai ter um desfalque importante no Campeonato Brasileiro. Amanhã, às 19h, na Fonte Nova, contra o Flamengo, o meia Everton Ribeiro não estará disponível pela primeira vez na competição. O camisa 10 levou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Sem o jogador, Rogério Ceni terá que quebrar a cabeça para encontrar um substituto.

Um dos pilares do meio-campo tricolor, Everton Ribeiro disputou todas as 28 partidas que a equipe fez na Série A. O meia estava pendurado desde a 4ª rodada, quando o Bahia venceu o Grêmio, na Fonte Nova. Ele recebeu o primeiro cartão amarelo no segundo compromisso do time no torneio, no triunfo por 2x1 sobre o Fluminense.

“Ele [Everton Ribeiro] está há 24 jogos pendurado. É um cara que segura bem. Eu tenho certeza que ele gostaria muito [de jogar contra o Flamengo]”, disse o treinador, lembrando que a ausência do camisa 10 acontecerá logo diante do ex-clube.

Aos 35 anos, Everton tem sido um dos destaques do Esquadrão no Brasileirão. Com cinco assistências, ele é o segundo maior garçom da competição, atrás apenas de Estêvão, do Palmeiras, que deu sete passes para os companheiros. Por isso, Rogério Ceni sabe que não será fácil encontrar um substituto.

Entre as opções, o mais cotado para ficar com a vaga na equipe titular é o meia Carlos de Pena. Desde que chegou ao Bahia, o uruguaio é uma espécie de 12º jogador. Ele esteve em campo em 25 dos 28 jogos do clube na Série A - saiu do banco de reservas em 22 -, e deu ainda três assistências no torneio.

“Sem [Everton Ribeiro], temos que achar outra solução. Seja com outra peça ou em outro sistema, temos que encontrar soluções dentro do elenco”, afirmou Ceni.

Uma outra alternativa para o treinador seria recuar Thaciano para o meio-campo e escalar um outro atacante junto com Everaldo. Já em um cenário diferente, Rogério pode pensar em modificar o sistema de jogo, montando o tricolor com três atacantes e dando a Cauly a função de municiar os homens de frente.

Cauly também poderia ganhar a companhia de Luciano Rodríguez, que jogaria por dentro. Dessa forma, o Bahia manteria a sua estrutura com quatro jogadores no meio-campo. A definição, no entanto, só deve ser divulgada minutos antes da partida.

Logo depois do duelo contra o Criciúma, na rodada passada, Rogério Ceni foi questionado sobre qual estratégia utilizará para surpreender o Flamengo. O Esquadrão perdeu os três jogos que disputou contra o rival carioca na atual temporada.

“Difícil surpreender alguém na 29ª rodada. Todos os times têm uma maneira de jogar. O Criciúma a gente já sabia como iria jogar. O Flamengo a gente sabe como vai jogar, eles conhecem a gente também. É raro surpreender alguém, o importante é jogar bem. A gente vai ter tempo para se preparar. O Flamengo é um grande time, mas podemos fazer como no primeiro jogo da Copa do Brasil, que fomos superiores. Sobre a maneira de jogar, vamos encontrar alguma coisa que encaixe melhorar para enfrentar o Flamengo”, explicou.

OUTRAS OPÇÕES

Como De Pena é o único meia ofensivo disponível entre os reservas, se optar por não utilizar o jogador, Ceni terá que mudar a característica do seu meio-campo. O volante Yago, que tem recebido poucas chances durante o Brasileirão, é uma das opções, assim como o lateral Yago Borduchi, que chegou a ser testado no meio em algumas partidas.

Nos últimos dias, o volante Acevedo voltou a treinar com os companheiros e está à disposição para enfrentar o Flamengo. O próprio jogador admitiu que pode fazer o papel de primeiro volante, com Caio Alexandre atuando em uma função diferente da habitual. Vale lembrar que Rezende está machucado e dificilmente terá condição de jogo.