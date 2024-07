MUDANÇA OBRIGATÓRIA

Sem Gabriel Xavier, Cuesta deve ganhar nova chance, mas tem concorrência na zaga do Bahia

Tricolor terá mudança na defesa em confronto com o Corinthians

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de julho de 2024 às 05:00

Victor Cuesta deve voltar a ter chance no Bahia após a suspensão de Gabriel Xavier Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Setor praticamente intocável, a zaga do Bahia terá uma nova dupla contra o Corinthians, no próximo domingo, às 16h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Titular absoluto na Série A, Gabriel Xavier recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Sem o defensor, a disputa por uma vaga no setor está aberta.

A ausência do camisa 3 faz Rogério Ceni abrir o leque de opções que possui para montar a zaga. Como Kanu já tem lugar garantido no time, outros quatro jogadores correm para mostrar ao treinador que podem iniciar o duelo contra o alvinegro.

Quem larga na frente nesta briga é o argentino Victor Cuesta. Titular em boa parte do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, o veterano perdeu a posição para Kanu após ter machucado o nariz no empate por 2x2 com o Vitória, ainda na 3ª rodada.

Desde então, Cuesta só apareceu em campo uma vez: no 2x2 com o Criciúma, fora de casa, pela 9ª rodada da Série A. Na ocasião, ele jogou ao lado de Gabriel Xavier. Ainda esteve no banco outras 12 vezes, mas não foi utilizado.

Com a entrada do zagueiro de 35 anos na equipe, Kanu voltaria a atuar pelo lado direito da defesa, já que Cuesta é canhoto. Desde que Gabriel Xavier se consolidou entre os titulares, o camisa 4 passou a jogar pelo lado esquerdo.

Além da experiência do argentino, o entrosamento também deve contar para a escolha de Ceni. Juntos, Kanu e Cuesta atuaram em nove partidas na temporada, com cinco triunfos, dois empates e duas derrotas.

No elenco, correm por fora na disputa jogadores que tiveram poucos minutos na temporada, como Marcos Victor e David Duarte. A dupla ainda não foi utilizada pelo tricolor no Campeonato Brasileiro. Quem também está à disposição mas vive situação indefinida é Vitor Hugo.

O defensor de 33 anos voltou ao Esquadrão após empréstimo de seis meses ao Panathinaikos, da Grécia. Inscrito no BID da CBF, ele está treinando com o elenco, mas pode ser liberado para outra equipe caso o Bahia receba uma boa oferta. O contrato do atleta com o clube baiano vai até o fim de 2026.

“Vitor Hugo vai ser usado como qualquer outro jogador à disposição do elenco. Na zaga temos boas opções, Cuesta, David Duarte, Marcos Victor…”, afirmou Rogério Ceni.

DESTAQUE

A saída de Gabriel Xavier do time pode ser lamentada por parte dos tricolores. O jogador de 23 anos é um dos destaques do Esquadrão no Campeonato Brasileiro.

De acordo com o site de estatísticas FootStats, o defensor é o terceiro atleta do elenco com mais desarmes na competição, com 15. Ele é superado somente por Everton Ribeiro e Jean Lucas, que possuem 23 e 16, respectivamente.

Xavier lidera em número de rebatidas, com 135 em 16 jogos, e aparece em segundo lugar em passes certos, interceptações e defesas. Em entrevista recente no CT Evaristo de Macedo, Gabriel reconheceu que vive o seu melhor momento na carreira. A imprensa de Portugal chegou a colocar o zagueiro no radar do Benfica.