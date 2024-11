CAMPEONATO BRASILEIRO

Série B: Quem pode garantir o acesso e quem pode ser rebaixado na próxima rodada

Santos, Novorizontino e Mirassol podem subir, e Guarani, Brusque e Ituano têm chances de descer

Marina Branco

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 12:01

Guilherme, jogador do Santos Crédito: Raul Baretta / Santos FC

A 36ª rodada da Série B do Brasileiro começa amanhã (9), e já pode trazer algumas definições para o campeonato. Dentre os times que jogarão até a próxima terça-feira (12), três podem garantir o acesso à Série A, enquanto outros três podem determinar seu rebaixamento.

Com apenas mais uma vitória, o Santos já consagra seu acesso, sem necessidade de nenhuma combinação. Basta vencer o Coritiba que o peixe, que está em primeiro lugar na tabela com 65 pontos, garante a subida. Caso empate ou perca, ainda é possível subir se o Ceará não vencer o Botafogo-SP.

Também podem determinar a entrada na Série A as equipes Novorizontino e Mirassol. O Novorizontino, em segundo lugar na tabela com 63 pontos, sobe se vencer o time do Operário, e o Ceará não vencer o Botafogo ou o Sport perder para a Chapecoense. O outro cenário possível para a subida do Tigre do Vale é um empate com o Operário, caso o Ceará perca para o Botafogo.

O Mirassol, por sua vez, sobe se vencer o Avaí, e o Ceará não ganhar do Botafogo. Atualmente, a equipe está em terceiro lugar, com 62 pontos na tabela da Série B.

Já do lado do rebaixamento, Guarani, Brusque e Ituano correm alto risco, estando esse último com queda quase definida. Os três podem acabar caindo nesta rodada, que também é de risco para Ponte Preta, CRB, Chapecoense, Botafogo-SP e Paysandu, que estão cada vez mais perto de serem rebaixados.

O Guarani, em vigésimo lugar na tabela com 31 pontos, é quem tem mais chances de ser rebaixado, com 99,80%. O time pode cair se perder ou empatar com o Amazonas. Caso vença, ainda é possível ser rebaixado, se o CRB vencer o Goiás, ou Ponte Preta vencer o Vila Nova combinado com uma pontuação da Chapecoense contra o Sport. Se CRB e Ponte Preta vencerem seus respectivos jogos entre sábado e segunda, o Guarani já joga na terça-feira estando rebaixado.

Para o Brusque, 19º com 33 pontos, o rebaixamento tem 98,78% de chance de acontecer, e vem imediatamente se perder o jogo contra o Paysandu. Se empatar, pode cair caso CRB empate com Goiás ou Ponte Preta ganhe do Vila Nova. Se ganhar sua partida, ainda pode cair se o Botafogo pontuar em cima do Ceará, CRB vencer o Goiás e Chapecoense vencer o Sport.

Já o Ituano, na 18º colocação com 34 pontos e 93,31% de chance de cair, confirma o rebaixamento se perder para o América, e a Chapecoense pontuar contra o Sport, ou CRB vencer o Goiás e Ponte Preta vencer o Vila Nova. Caso empate contra o América, ainda é possível cair de Chapecoense vencer o Sport, e CRB vencer o Goiás.

Jogos da rodada:

Sábado, 9/11

17h - Novorizontino x Operário-PR

17h - Avaí x Mirassol

17h - CRB x Goiás

Domingo, 10/11

18h30 - Sport x Chapecoense

Segunda-feira, 11/11

18h30 - Vila Nova x Ponte Preta

21h - Coritiba x Santos

21h - Paysandu x Brusque