Atacante do Tottenham, Heung-Min Son ficou um ano mais novo 'da noite para o dia' na Coreia do Sul. Isso aconteceu porque o país mudou seu método tradicional de contar a idade da população, passando para o modelo adotado internacionalmente. O antigo sistema coreano contabilizava o período de gestação no cálculo da idade. Desta forma, considerava que todos já nasciam com 1 ano. Além disso, cada pessoa 'envelhecia' um ano a cada 1º de janeiro.

Isso acontecia até mesmo com bebês que vinham ao mundo no fim do ano. Por exemplo, um bebê nascido no dia 31 de dezembro teria, no dia seguinte, dois anos de idade, de acordo com o modelo tradicional do país.