ESPORTE

Sudesb oferece mais de 1.300 vagas para aulas gratuitas de lutas e combate

Crianças, jovens e adultos com idade a partir de 6 anos têm a oportunidade de participar do projeto Núcleo de Esportes de Lutas e Combate, que oferece 1.370 vagas distribuídas em 10 modalidades esportivas em três equipamentos esportivos situados na capital e no município de Lauro de Freitas.