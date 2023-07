Suspeita de extorsão diz que goleiro prometia se casar com ela

A mulher suspeita de extorquir dinheiro do goleiro Éverson, do Atlético-MG, negou ter cometido o crime e afirmou que tinha um caso com o jogador há dois anos. Durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (5), em Belo Horizonte, a fotógrafa Fabiana Coelho de Sousa, de 40 anos, também mostrou uma tatuagem que teria sido feita em homenagem ao atleta. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.



Fabiana disse que nunca pediu dinheiro ou ameaçou o goleiro, mesmo tendo muitos materiais no computador e no celular "que comprovam tudo que ela está falando". A fotógrafa falou que soube da carreira do jogador em 2021, por meio de seu filho de 17 anos, um "atleticano fanático". Ela teria mandado uma mensagem para Éverson pelas redes sociais e, a partir de então, os dois passaram a ficar em contato.