DATA FIFA

Técnico cobra mais disciplina de estrela do Real Madrid: 'Adora falar com o árbitro e os auxiliares'

Jude Bellingham agora é liderado por Thomas Tuchel, novo treinador da seleção da Inglaterra

Durante a Data Fifa, muitos jogadores do futebol mundial ficam com suas respectivas seleções, convivendo com elenco e treinador diariamente. No caso de Jude Bellingham, estrela de 21 anos do Real Madrid, o período é passado com a seleção da Inglaterra, liderada por Thomas Tuchel.>