Técnico do Barcelona, Xavi não é a favor do retorno de Neymar

Neymar atuou no Barcelona até 2017, quando se transferiu para o PSG. Crédito: Barcelona/Divulgação

O futuro de Neymar está indefinido. Segundo o jornal L'Équipe, o brasileiro teria pedido para sair do Paris Saint-Germain imediatamente, ainda nesta janela de transferências. O plano do craque seria retornar ao Barcelona, clube que deixou há seis anos. Mas o time catalão pode não estar de acordo com a transferência.

De acordo com o Mundo Deportivo, a possível volta de Neymar enfrenta uma resistência de Xavi, técnico do Barça. O comandante reconhece a qualidade do brasileiro - afinal, os dois foram companheiros de equipe entre 2013 e 2015 -, mas entenderia que a chegada do camisa 10 pode trazer problemas ao vestiário. Xavi gostaria de preservar o "ambiente família" que o Barcelona tem hoje, e as inúmeras polêmicas que o jogador coleciona fora das quatro linhas pesariam na decisão.

Além disso, o clube espanhol vive problemas financeiros, e a chegada de Ney poderia complicar ainda mais a situação - mesmo com o craque indicando que poderia abrir mão de muita coisa para regressar ao time.

A prioridade de Xavi seria buscar um lateral-direito e um meio-campista com boa chegada ao ataque. A saída de Dembélé para o PSG abre um "buraco" no setor ofensivo, mas, para Xavi, Neymar "não tem o perfil desejado para seu projeto".