FUTEBOL

Técnico do Paraguai critica Vini Jr. após derrota: 'Árbitro precisa impor limites'

A eliminação na Copa América, após a derrota para a seleção brasileira por 4 a 1, ainda não foi muito bem digerida pelo técnico do Paraguai, Daniel Garnero. Na coletiva de imprensa, ainda em Las Vegas, o argentino criticou o comportamento do atacante Vinícius Júnior, escolhido pela Conmebol como o melhor jogador do duelo. O atacante do Real Madrid abriu o caminho para a goleada.