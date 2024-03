E.C. BAHIA

Técnico do sub-20 do Bahia lamenta goleada contra o Botafogo-PB e defende pausa do time principal: ‘oportunidade de treinar'

Tricolor poupou atletas para o Ba-Vi das finais do Campeonato Baiano

Publicado em 28 de março de 2024 às 11:48

Rogério Ferreira, técnico da equipe sub-20 do Bahia Crédito: Divulgação / EC Bahia

O Bahia foi goleado pelo Botafogo-PB na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Na noite de quarta-feira (27), o tricolor perdeu por 4x0, no estádio Almeidão, em Campina Grande. Já classificado para as quartas de final e com a liderança garantida, o Esquadrão poupou o elenco principal e foi representado pela equipe sub-20. Após a partida, o técnico Rogério Ferreira avaliou a apresentação do time.

“A gente sabia que seria um jogo difícil. A gente estava com alguns atletas que chegaram há pouco tempo no clube. Fizemos praticamente uma partida nesse novo ciclo, pelo Campeonato Baiano. E a diferença de jogo que encontra do Campeonato Baiano sub-20 para uma Copa do Nordeste é bem razoável. Eles foram bem até certo ponto”, afirmou o treinador do sub-20 tricolor.

“A gente sofreu desde o início, conseguiu equilibrar no meio do primeiro tempo, mas continuou sofrendo perigo. Voltamos mais equilibrados no segundo tempo, mas um detalhe depois que o placar foi aberto, aí vem o aspecto emocional, são jovens. O segundo gol acabou fazendo com que todas as ações fossem mais difíceis”, analisou Rogério Ferreira.

Do grupo principal, apenas o lateral esquerdo Caio Roque foi aproveitado diante do Botafogo-PB. Os demais jogadores permaneceram em Salvador e deram continuidade aos treinamentos comandados por Rogério Ceni com foco no Ba-Vi das 16h de domingo (31), no Barradão. O clássico será o primeiro das finais do Campeonato Baiano.