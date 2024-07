SALVADOR

Técnico português passa por audiência após jogadora do Bahia denunciar ter sido chamada de 'macaca'

O treinador do time feminino JC Futebol Clube, do Amazonas, Hugo Duarte, 44 anos, passa por uma audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (10), em Salvador.

Hugo Duarte foi preso em flagrante, no Estádio de Pituaçu, após a zagueira Suelen Santos, do Esporte Clube Bahia, denunciar ter sido chamada de 'macada' pelo treinador.

A ofensa aconteceu durante uma confusão em campo após o empate entre o JC e o Bahia no Estádio de Pituaçu, segundo as jogadoras. Os policiais foram acionados pela juíza da partida do jogo, ao término do jogo, que relatou a confusão entre as jogadoras dos dois times.