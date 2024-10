NA BRONCA

'Temos que rever o que queremos no campeonato', diz Everton Ribeiro após derrota do Bahia para o Vasco

Meia criticou a atuação do Esquadrão em São Januário e cobrou atenção da equipe

Vulnerável defensivamente, o time baiano levou três gols no primeiro tempo e até esboçou uma reação, mas não conseguiu arrancar o empate. Após a partida, o meia Everton Ribeiro criticou a atuação da equipe.

De acordo com o camisa 10, o Bahia precisa rever o que quer alcançar no Brasileirão, já que se não conseguir pontuar fora de casa dificilmente conquistará uma vaga na Libertadores, principal objetivo do clube na temporada.