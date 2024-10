Agência Brasil

Tênis de mesa: Calderano avança às oitavas de WTT Champions na França

Recém- pentacampeão sul-americano, o mesatenista carioca Hugo Calderano estreou com vitória no WTT Champions Montpellier (França) e avançou às oitavas de final nesta quarta-feira (23). Número 6 do mundo, o brasileiro despachou o sul-coreano Lin Jonghoon (30º no ranking) por 3 sets a 0 (parciais de 11/8, 12/10 e 11/3).

O WTT Champions Montpellier reúne os 32 principais mesatenistas do mundo (homens e mulheres) e distribuiu 1000 pontos no ranking aos campeões, e 700 aos vices. Com a posição de número 5 nesta temporada, Calderano já tem presença garantida no WTT Finals, que decidirá o campeão de 2024 do circuito mundial entre 20 e 24 de novembro, em Fukuoka (Japão). Apenas os melhores 16 mesatenistas do anos disputam o Finals.