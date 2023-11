Tenista Bia Haddad curte dias de descanso na Bahia, após temporada de sucesso

Após uma temporada intensa, repleta de bons resultados, como o título da WTA Finals Elite e a seminal em Roland Garros, Bia Haddad tirou dias de férias em Caraíva, no extremo sul da Bahia.



A tenista, 11ª no ranking da WTA (Women's Tennis Association), escolheu a comunidade litorânea em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, para curtir momentos de descanso.



Por aqui, a atleta aproveitou o pôr do sol com familiares, tomou banho de rio e comeu o quase obrigatório acarajé, na entrada do Quadrado, em Trancoso.