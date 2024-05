"TRABALHO SEGUE"

Thaciano pede desculpas por queda do Bahia no Nordestão e diz que faltou o detalhe para classificar

Esquadrão teve chances claras, mas não conseguiu marcar contra o CRB

Da Redação

Publicado em 27 de maio de 2024 às 06:00

Thaciano projetou futuro do Bahia na temporada Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia bem que teve chances para vencer o CRB, na Fonte Nova, durante a semifinal da Copa do Nordeste, mas não acertou o pé, ficou no 0x0 no tempo normal e foi eliminado nas cobranças de pênaltis. Um dos líderes do elenco, o meia Thaciano lamentou a queda e pediu desculpas ao torcedor. Ele, no entanto, afirmou que o trabalho deve seguir com foco no Brasileirão e Copa do Brasil.

“Triste, a gente lutou, batalhou, mas infelizmente o gol não saiu. É seguir, o Campeonato Brasileiro está aí e precisamos dar sequência. Acho que aquele detalhe que faltou para sair o gol, se a gente tivesse caprichado mais... a gente está triste, temos que pedir desculpas ao nosso torcedor pois queríamos chegar nessa final”, afirmou.

Quem também lamentou a eliminação foi o meia Everton Ribeiro. O camisa 10 também falou sobre as chances perdidas e reforçou que o time tem tudo para terminar o ano bem.

“Um jogo difícil, de mata-mata, jogo único. Eles se propuseram a marcar, jogaram no contra-ataque, e a gente tinha que ter tido mais calma para fazer o gol e ter mais tranquilidade no jogo. Infelizmente não conseguimos, o jogo foi para os pênaltis e eles tiveram mais felicidade do que a gente. Coisas do futebol, mas o ano tem sido positivo, muitos jogadores chegaram, estamos construindo um time com uma mentalidade de brigar por todos os campeonatos, estamos brigando, fazendo o nosso melhor. Nesses jogos a gente vai aprendendo e nos fortalecendo para vencer nas próximas oportunidades”, avaliou.