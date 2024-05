ARTILHEIRO TRICOLOR

Thaciano revela cobrança por gols e garante luta do Bahia na parte de cima: 'Trabalhamos para isso'

Autor de oito tentos, meia é o principal goleador do tricolor na temporada

Publicado em 10 de maio de 2024 às 15:37

Thaciano marcou oito gols em 2024 e é o principal goleador do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Uma das referências do elenco do Bahia, o meia Thaciano vive uma nova fase no tricolor. Consolidado no ataque, o jogador é o principal goleador do time na temporada, com 8 gols. O papel de referência aumenta a responsabilidade para balançar as redes, algo que o camisa 16 passou a se cobrar.

Na vitória por 1x0 sobre o Criciúma, pela Copa do Brasil, Thaciano comemorou o tento como se mostrasse alívio pelo fim do jejum de quatro jogos sem balançar as redes. Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, nesta sexta-feira (10), ele afirmou que é uma pressão natural de quem joga na frente.

“Ali foi mais uma cobrança minha pessoal, não tinha pressão de ninguém, nem em casa. Mas eu estou em uma posição que tenho que me cobrar, como me cobrava nas outras, isso é natural de mim”, explicou.

Nos últimos jogos, Thaciano ganhou concorrentes na briga pela artilharia do tricolor. Everaldo e Rafael Ratão, com seis tentos cada, estão na cola. O meia afirma que não tem a pretensão de ser o principal goleador e afirma que o Bahia ganha com a disputa interna.

“É bom, quanto mais pessoas conseguirem marcar gols é importante para o clube, para o time. Eu não tenho essa obsessão de ser um goleador, mas estou ali para ajudar da melhor forma”, completou.

Independente do autor, os gols têm sido importantes para manter o Bahia no topo do Brasileirão. Com 10 pontos em cinco jogos, o Esquadrão é o atual vice-líder da Série A e mira o confronto com o Red Bull Bragantino, neste domingo (12), na Fonte Nova, para se manter nas primeiras colocações. Diante do bom momento, Thaciano engrossou o coro de que o elenco tem qualidade para buscar voos mais altos na competição.