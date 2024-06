ATLETISMO

Thiago Braz consegue liminar para brigar por uma vaga olímpica em Paris-2024

Atleta do salto com vara estava suspenso por doping, mas recorreu à CAS e está liberado para disputar o Troféu Brasil de Atletismo

Estadão

Publicado em 26 de junho de 2024 às 20:48

Thiago Braz durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021 Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

O medalhista olímpico Thiago Braz obteve, nesta quarta-feira (26), uma liminar na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e vai poder participar do Troféu Brasil de Atletismo para tentar alcançar o índice olímpico do salto com vara para os Jogos de Paris. A competição acontece entre os dias 27 e 30 de junho em São Paulo.

Dono da medalha de ouro na Rio-2016 e bronze em Tóquio-2020, o atleta estava afastado provisoriamente desde julho do ano passado após ter sido flagrado no exame de antidoping com a substância ostarina.

Thiago teve a suspensão confirmada em maio e pegou um gancho de 16 meses dado pela World Athletics, entidade que comanda o atletismo mundial. Com esse período de afastamento, ele só retornaria às competições em novembro.

Em julho do ano passado, a Unidade de Integridade de Atletismo(UIA) decretou que Braz havia ingerido a substância que tem como função o aumento da massa muscular. A entidade pediu quatro anos de gancho, mas os juízes da World Athletic optaram por 16 meses em função da defesa do atleta brasileiro.

Aos 30 anos, Thiago Braz é um dos destaques do salto com vara e candidato em potencial ao pódio em Paris. Em seu currículo, além das duas medalhas olímpicas, ele também faturou uma prata no Mundial de Atletismo Indoor de Belgrado em 2022.