Time de Michael Jordan na NBA será vendido por R$ 15 bilhões

A NBA aprovou a venda da participação majoritária de Michael Jordan na franquia Charlotte Hornets a um grupo liderado pelos empresários Gabe Plotkin e Rick Schnall. A operação foi chancelada pela liga e a lenda do basquete irá receber US$ 3 bilhões (R$ 15,7 bilhões na cotação atual) pelo negócio. As informações são da ESPN americana.



Em 2010, Jordan pagou US$ 275 milhões para se tornar sócio majoritário dos Hornets. Agora, encerra um período de 13 anos como dono da maior parte das ações da franquia. A expectativa é de que o ex-jogador de 60 anos mantenha uma participação minoritária com a conclusão do acordo.