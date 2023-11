Título da Série B garante Vitória na Copa do Brasil 2024

Título da Série B garantiu vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O título da Série B trouxe ao Vitória uma importante conquista para o calendário de 2024 da equipe. Além de ter o passaporte garantido para a disputa da elite nacional, foi só com a taça da segunda divisão que o Leão garantiu sua vaga na próxima edição da Copa do Brasil. A conquista também garantiu R$ 2,5 milhões aos cofres do rubro-negro.



Até então, a equipe baiana estava sem vaga na edição 2024 da copa nacional por conta dos novos critérios de classificação implementados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para 2024, a entidade acabou com as vagas para a Copa do Brasil via ranking nacional de clubes. Este ano, por exemplo, dez equipes se classificaram através do ranking, incluindo Bahia e Vitória, que não chegaram às semifinais do estadual em 2022. Com a mudança, as federações passaram a ter 80 das 92 vagas para a competição nacional, e a distribuição do número de vagas para cada estado passou a ser definida pelo ranking nacional das federações.

Nona colocada neste ranking, a Bahia tem direito a três vagas via campeonato estadual para a Copa do Brasil do ano seguinte. Com isso, os três primeiros colocados do Campeonato Baiano 2023 (Bahia, Jacuipense e Itabuna) garantiram suas participações no torneio eliminatório. A classificação do Vitória veio com o título da Série B, que não só garante a vaga, como coloca o Leão direto na terceira fase da competição, junto com o campeão da Copa do Nordeste (Ceará), da Copa Verde (Goiás) e da própria Copa do Brasil (São Paulo), além dos times que vão disputar a próxima Copa Libertadores. A classificação automática para a terceira fase também gera uma premiação milionária: as equipes que chegaram nesta fase em 2023 ganharam R$ 2,1 milhões.